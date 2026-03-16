Emine A. idaresindeki 55 ANR 197 plakalı minibüs, Abdulsamet Ş'nin kullandığı 19 AAV 712 plakalı otomobille Gülabibey Mahallesi Bağcılar 6. Cadde'de çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüste bulunan işçiler Sadegül A, Hanife B, Özcan Ç. ile Suriye uyruklu Manet K.G. ve kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu bir kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kazada savrulan otomobilin çarptığı elektrik trafosunda hasar meydana geldi.

Devrilen minibüs ile otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.