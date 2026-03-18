Bayram Öncesi Akdo’da Yoğunluk Zirve Yaptı

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Kahramanmaraş’ta alışveriş hareketliliği hız kazandı. Özellikle şehrin simge markalarından biri olan Akdo’da yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor. Vatandaşlar, bayram sofralarını süsleyecek lezzetler için şubelere akın ediyor.

Tezgâhlarda Yok Yok!

Akdo’nun üretim noktalarında sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan hazırlıklar, bayram yaklaşırken daha da hızlandı. Usta eller tarafından özenle hazırlanan ürünler raflardaki yerini alırken, geniş ürün yelpazesi dikkat çekiyor.

Bayram şekerleri

Pastalar

Çikolata çeşitleri

Geleneksel tatlılar

Maraş çöreği

Fıstık ezmesi

Vatandaşlar hem klasik hem de modern lezzetleri bir arada bulabiliyor.

“Tüm Ürünler Günlük ve Taze”

İşletme yetkilileri, artan yoğunluğa rağmen kalite ve tazelikten ödün verilmediğini vurguluyor. Tüm ürünlerin günlük olarak hazırlandığını belirten yetkililer, bayram boyunca da aynı titizlikle hizmet vermeye devam edeceklerini ifade ediyor.

Son Gün Uyarısı: Yoğunluk Artabilir

Bayram alışverişini son günlere bırakan vatandaşların oluşturduğu yoğunluğun önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. Bu nedenle yetkililer, alışverişlerin son ana bırakılmaması konusunda vatandaşlara çağrıda bulunuyor.

Kahramanmaraş’ta Bayramın Vazgeçilmez Adresi

Akdo, Kahramanmaraş genelindeki tüm şubeleriyle bayram sofralarına lezzet katmayı sürdürürken, geleneksel tatları modern sunumlarla buluşturarak her kesime hitap etmeye devam ediyor.