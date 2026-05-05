Dulkadiroğlu Belediyesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen EŞİK Projesi’nin final programı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Merhum Necip Fazıl Kısakürek’in “İman ve Aksiyon” eserinden ilham alınarak hazırlanan projeye ilçe genelinden binin üzerinde öğrenci katıldı. Öğrencilerin okuma, anlama, yorumlama ve üretme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen proje kapsamında bilgi yarışması, afiş ve kısa film kategorilerinde dereceye giren öğrencilere toplam 347 bin lira ödül dağıtıldı.

Programda konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, projenin yalnızca bir yarışma değil, gençlerin bilinçlenmesine ve değerlerle yetişmesine katkı sunan önemli bir çalışma olduğunu belirtti.

Final programında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilirken, projeye katkı sunan kurum ve paydaşlara teşekkür edildi. Programa protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.