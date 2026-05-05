Kahramanmaraş’ta deniz ürünleri kültürünü tanıtmak ve gastronomi alanındaki teknik bilgileri artırmak amacıyla düzenlenen etkinlik, kursiyerlere eşsiz bir mutfak deneyimi yaşattı.

Düzenlenen programda hem teorik bilgiler paylaşıldı hem de usta eller tarafından uygulamalı lezzetler hazırlandı.

​​Etkinlik haftası boyunca, Türk mutfağının köklü sokak lezzetleri arasında yer alan İstanbul Karaköy usulü balık kültürü ön plana çıkarıldı.

Usta eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen uygulamalarda: ​Kursiyerlere Karaköy usulü balık dürüm yapımının incelikleri, ​Alabalık ve Türk Somon balığının pişirme teknikleri ve lezzet dengesi uygulamalı olarak gösterildi

​Etkinliğin en önemli bölümlerinden birinde, Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, bölgedeki balıkçılık kültürü ve tüketim alışkanlıkları hakkında kursiyerlere kapsamlı bilgiler verdi.

Başkan Sarı, deniz ürünlerine olan ilginin artmasının yanı sıra, İstanbul gibi köklü balık kültürüne sahip bölgelerin tekniklerinin Kahramanmaraş’ta uygulanmasının kültürel etkileşim açısından önemine değindi.

​Kursiyerlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, hem teorik hem de pratik kazanımlarla tamamlanarak şehrin gastronomi kursiyerlerine anlamlı bir katkı sağladı.