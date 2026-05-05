Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim almasını sağlamak amacıyla “Güvenli Okul, Güçlü Gelecek” uygulaması kapsamında il genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Okul önleri ve çevresinde gerçekleştirilen uygulamalarda, şüpheli şahıslar üzerinde kimlik kontrolleri yapılırken, araçlar durdurularak detaylı şekilde incelendi. Ekipler ayrıca okul servislerini, kantinleri ve okul çevresinde faaliyet gösteren iş yerlerini de denetledi.

Trafik güvenliği kapsamında okul servis araçlarının mevzuata uygunluğu kontrol edilirken, öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik tedbirler artırıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, çocukların ve gençlerin huzur ve güven içinde eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için denetimlerin aralıksız şekilde devam edeceği vurgulandı.