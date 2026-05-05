Kahramanmaraş’ta dün başlayan yağışlı hava, bugün de etkisini sürdürmeye devam etti. Şehir merkezinde aralıklarla sağanak yağış görülürken, kuzey ilçeler ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Meteorolojik uyarıların ardından etkisini artıran yağışlar, özellikle Andırın, Göksun, Nurhak ve çevresinde kar şeklinde kendini gösterdi. Yüksek rakımlı bölgelerde yer yer kar örtüsü oluşurken, sürücüler için ulaşımda zaman zaman zorluklar yaşandı.Kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi.

Kent merkezinde ise sağanak yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Yetkililer, ani yağışlara bağlı olarak su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Özellikle Kayseri istikametine seyahat edecek sürücüler için gizli buzlanma ve kar yağışı uyarısı yapılırken, araçlarda zincir ve gerekli kış ekipmanlarının bulundurulması gerektiği hatırlatıldı.

Hava sıcaklıklarında da belirgin bir düşüş yaşanırken, kuzey ilçelerde sıcaklıkların tek haneli değerlere kadar gerilediği bildirildi. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yeniden yükselerek yaz değerlerine ulaşabileceğini ifade ediyor.

Yetkililer, ani hava değişimlerine karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.