Çanakkale’nin 111. Yılı Kahramanmaraş’ta Anıldı

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Kahramanmaraş’ta anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa kent protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın Açılışını Okul Müdürü Yaptı

Etkinlik, Gülizar Şamil Aktaş Anadolu Lisesi tarafından organize edildi. Programın açılış konuşmasını Okul Müdürü Melih Atılgan yaptı. Atılgan konuşmasında, Çanakkale Zaferi’nin milletin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü simgelerinden biri olduğunu vurguladı.

“Çanakkale Bir Milletin Dirilişidir”

Programda söz alan Piyade Üsteğmen Muhammet Raşit Dur ise 18 Mart’ın yalnızca bir zafer değil, aynı zamanda milletin yeniden doğuşunun sembolü olduğunu ifade etti. Dur, şehitlerin fedakârlıklarının hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini belirtti.

Öğrencilerden Duygu Dolu Gösteriler

Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan şiir dinletileri, oratoryo gösterileri ve sahne performansları izleyicilerden büyük alkış aldı. Çanakkale ruhunu yansıtan gösteriler, salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Program Hatıra Fotoğrafıyla Sona Erdi

Yoğun katılımla gerçekleşen anma programı, protokol üyeleri ve katılımcıların birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafı ile sona erdi.