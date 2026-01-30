Mutabakat kapsamında, Suriye güçleri ile YPG unsurları arasında ateşkesin sağlanması, askeri ve idari yapıların ise kademeli olarak entegre edilmesi öngörülüyor. Anlaşma doğrultusunda, temas hatlarından askeri unsurların çekilmesi ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmesi konusunda uzlaşma sağlandı.

Askeri ve idari düzenlemeler

Anlaşmada, bölgedeki güvenlik güçlerinin entegrasyon sürecinin başlatılması, YPG’ye bağlı üç tugayı kapsayan bir askeri tümen oluşturulması ve Aynularab’a bağlı bir tugayın Halep vilayeti bünyesindeki bir tümen içinde yapılandırılması gibi maddeler yer aldı.

Ayrıca, YPG’nin kontrolündeki bölgelerde bulunan sözde özerk yönetim kurumlarının Suriye devlet kurumlarıyla birleştirilmesi ve sivil personelin kadrolarının korunması da mutabakat kapsamına alındı.

Siyasi ve sosyal başlıklar da anlaşmada yer aldı

Tarafların, Suriye’deki Kürt toplumunun medeni ve eğitim haklarının düzenlenmesi ile yerinden edilen sivillerin bölgelerine dönüşünün güvence altına alınması konusunda da uzlaştığı aktarıldı.

Anlaşmanın; Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumayı, hukukun uygulanmasını sağlamayı, taraflar arasında iş birliğini güçlendirmeyi ve ülkenin yeniden inşa sürecine katkı sunmayı hedeflediği ifade edildi.

Daha önce çatışmalar yeniden başlamıştı

Suriye ordusunun, ocak ayı ortasında YPG’ye karşı başlattığı operasyonlar Fırat Nehri’nin doğusuna kadar genişlemiş, örgütün kontrolündeki birçok bölge yeniden Şam yönetiminin kontrolüne geçmişti. 18 Ocak’ta ilan edilen ateşkese rağmen YPG’nin anlaşma maddelerine uymaması üzerine çatışmalar yeniden başlamış, ardından ateşkes süresi uzatılmıştı.

Son mutabakatla birlikte, bölgede kalıcı istikrarın sağlanması ve tam entegrasyon sürecinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.