İsrail Ordusu Yeni Operasyonu Duyurdu

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran’a yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, operasyon kapsamında Tahran, Şiraz ve Tebriz’deki bazı altyapı noktalarının hedef alındığı iddia edildi.

Ordu kaynakları, saldırının İran yönetiminin altyapısına yönelik olduğunu ileri sürdü.

Tahran’da Patlama Sesleri Duyuldu

İran’ın başkenti Tahran’da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Bölgedeki gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, saldırıların boyutu ve meydana gelen hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bölgedeki Gerilim Artıyor

Son dönemde İran ile İsrail arasında artan askeri gerilim, Orta Doğu’da güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, yaşanan gelişmelerin bölgesel dengeler üzerinde önemli etkiler oluşturabileceğini değerlendiriyor.

Bölgede yaşanan gelişmeler dünya kamuoyu tarafından yakından izlenirken, taraflardan gelecek yeni açıklamalar bekleniyor.