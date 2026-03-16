Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramasını önledi. Yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangında iş yerinde büyük maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.