Duruşma Marmara Cezaevi Yerleşkesinde Görülüyor

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın beşinci duruşması, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda başladı.

Duruşmaya tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık

eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu

İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş

İmamoğlu’nun kayınbiraderi Cevat Kaya

avukatı Mehmet Pehlivan

ile birlikte 107 tutuklu sanık katıldı.

Duruşmada ayrıca bazı tutuksuz sanıklar, avukatlar, CHP milletvekilleri, partililer ve sanık yakınları da hazır bulundu.

Mahkeme Salonunda Tartışma Yaşandı

Duruşma başlangıcında mahkeme heyeti ile salonda bulunan bazı isimler arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Mahkeme heyeti başkanı Selçuk Aylan, bir milletvekilinin avukat bölümünde oturduğunu belirterek izleyici bölümüne geçmesini istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, avukat olduğunu söyleyerek duruşmayı takip ettiğini ifade etti. Mahkeme başkanı ise duruşmanın sağlıklı yürütülmesi için herkesin belirlenen yerlerde oturması gerektiğini vurguladı.

Başkan Aylan duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Her gün sabah bir sorunla başlıyoruz. Bir sürü tutuklumuz var. Savunma almaya çalışıyoruz, her gün bir krizle devam edemeyiz.”

Yaşanan tartışma üzerine mahkeme heyeti kısa süreli ara verme kararı aldı.

Davada 407 Sanık Yargılanıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede;

107’si tutuklu

7’si firari

5’i müşteki sanık

olmak üzere toplam 407 kişi sanık olarak yer alıyor.

İddianamede ayrıca 16 kişi müşteki, çeşitli bakanlıklar ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Belediyesi ise suçtan zarar gören kurumlar arasında gösteriliyor.

Kamu Zararının 160 Milyar Lirayı Aştığı İddiası

İddianamede, örgütün 2014 yılından itibaren faaliyet gösterdiği ve 143 ayrı eylemle kamu zararına yol açtığı iddia ediliyor.

Savcılık değerlendirmesine göre;

160 milyar TL

24 milyon dolar

menfaat elde edildiği, ayrıca Türkiye genelinde 95 taşınmazın bu süreçte elde edildiği ileri sürülüyor.

Ekrem İmamoğlu İçin 2430 Yıla Kadar Hapis Talebi

İddianamede Ekrem İmamoğlu hakkında;

suç örgütü kurma

rüşvet

ihaleye fesat karıştırma

dolandırıcılık

suç gelirlerini aklama

kişisel verileri ele geçirme

kamu malına zarar verme

gibi birçok suçtan 849 yıldan 2430 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Diğer sanıklar hakkında da farklı suçlamalar kapsamında yüzlerce yıla varan hapis cezaları istendiği belirtiliyor.

Davada Etkin Pişmanlık Talebi

İddianamede örgüt yöneticileri arasında gösterilen Adem Soytekin, Hüseyin Gün ve Ertan Yıldız hakkında, soruşturma sürecinde verdikleri ifadeler nedeniyle “etkin pişmanlık” hükümlerinin uygulanması talep edildi.