İsrail'in Gazze ablukasını kırmak ve buraya insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, İsrail donanması tarafından uluslararası sularda Yunanistan yakınlarında müdahale edildi.

İsrail donanması, 58 tekne ve 39 farklı ülkeden 345 katılımcıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na, uluslararası sularda dün gece saatlerinde saldırdı.

Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada 18 Türk aktivistin, İsrail askerleri tarafından alıkonulduğu açıklandı.

Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun uluslararası sularda filoya saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze kıyılarından yüzlerce mil uzakta Küresel Sumud Filosu teknelerini “ele geçirdiği, iletişimi engellediği, sivilleri kaçırdığı ve uluslararası sularda kanunsuz bir emsal oluşturduğu” belirtildi.