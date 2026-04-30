1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’de 2009 yılından bu yana resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu kapsamda kamu kurumları başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş bu tarihte hizmet vermiyor.

2026 yılında 1 Mayıs’ın Cuma gününe denk gelmesi, hafta sonuyla birleşerek çalışanlar ve öğrenciler için 3 günlük tatil imkânı sunuyor.

OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre resmi tatillerde eğitim-öğretime ara veriliyor.

İlkokul, ortaokul ve liselerde ders yapılmayacak

Üniversiteler de kapalı olacak

Eğitim, 4 Mayıs Pazartesi günü yeniden başlayacak

BANKALAR, NOTERLER VE BORSA AÇIK MI?

Resmi tatil olması nedeniyle finans ve hukuk alanında da hizmetlere ara verilecek.

Bankalar kapalı olacak

EFT işlemleri Pazartesi gününe kalacak (FAST devam ediyor)

Noterler kapalı (nöbetçi noterler hariç)

Borsa İstanbul’da işlem yapılmayacak

HASTANELER VE ECZANELER NASIL ÇALIŞACAK?

Sağlık hizmetleri ise kesintisiz devam edecek şekilde planlanıyor.

Hastanelerde poliklinikler kapalı

Acil servisler 7/24 hizmet verecek

Eczanelerde sadece nöbetçi eczaneler açık olacak

ÖZEL SEKTÖRDE DURUM NE?

Özel sektör çalışanları için de 1 Mayıs resmi tatil kapsamında yer alıyor. Ancak iş yerinin açık olup olmaması kurumun kararına bağlı. Çalışanlara ise yasal olarak mesai ücreti ödenmesi gerekiyor.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyükşehirlerde toplu taşımanın ücretsiz olması bekleniyor. Resmi karar doğrultusunda metro, otobüs, metrobüs gibi ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.