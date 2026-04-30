Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, spora yaptığı yatırımların meyvelerini toplamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinin farklı branşlarda elde ettiği başarılar dikkat çekerken, özellikle oturarak voleybol takımının sergilediği performans hem spor camiasında hem de sporseverlerin takdirini topluyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Oturarak Voleybol Süper Lig A Grubu’nda ortaya koyduğu etkili oyunla adından söz ettiriyor. Sezonun ilk etabı için Adana’da parkeye çıkan takım, oynadığı dört karşılaşmayı da kazanarak namağlup şekilde liderlik koltuğuna oturdu.

Mersin’de Set Vermeden Galibiyet Serisi

İkinci etapta da hız kesmeyen ekip, Mersin’de oynanan müsabakalarda üstün performansını sürdürüyor. Konya Engelliler Spor Kulübü, Eskişehir Öğretmenler Spor Kulübü ve Adana Ayyıldız Engelliler Spor Kulübü karşısında sahadan 3-0’lık net skorlarla ayrılan takım, rakiplerine set dahi vermeden gücünü bir kez daha ortaya koydu.

7’de 7 ile Zirvede

Ligde oynadığı 7 karşılaşmanın tamamını kazanarak namağlup liderliğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, istikrarlı grafiğiyle şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak öne çıkıyor. Hem hücumdaki etkinliği hem de savunmadaki disiplinli yapısıyla dikkat çeken takım, ikinci yarıda da rakiplerine üstünlük kurmayı başardı.

Gözler Son Maçta

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, ligin son maçında 30 Nisan Perşembe günü Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi de kazanarak grup aşamasını kayıpsız tamamlamak isteyen ekip, adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.

Hedef Şampiyonluk

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde hedef ise yalnızca çeyrek finalle sınırlı değil. Takım, final etabında da başarılı sonuçlar alarak Oturarak Voleybol Süper Ligi’ni şampiyonlukla tamamlamayı amaçlıyor.