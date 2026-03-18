İran’dan Net Tavır: Ateşkes Gündemde Yok

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, uluslararası basına yaptığı açıklamalarda ülkesinin mevcut çatışmalarda geri adım atmayacağını vurguladı.

Ateşkes ihtimaline kapıyı kapatan Arakçi, geçici çözümler yerine kalıcı bir sonlanma istediklerini belirtti. İran’ın önceliğinin, savaşın tamamen sona ermesi ve oluşan zararların telafi edilmesi olduğunu ifade etti.

“İran Sistemi Kişilere Bağlı Değil”

Arakçi, ülkesinin siyasi yapısına ilişkin de önemli mesajlar verdi. İran’daki sistemin güçlü olduğunu dile getiren Bakan, üst düzey isimlerin kaybının ülke yönetimini sarsmayacağını söyledi.

Kurumların bireylere bağlı olmadığını vurgulayan Arakçi, sistemin her koşulda işlemeye devam edeceğini belirtti.

“Savaşı Biz Başlatmadık”

İran’ın çatışmaları başlatan taraf olmadığını savunan Arakçi, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık verdiklerini söyledi.

İran’ın doğrudan ABD topraklarını hedef alamaması nedeniyle bölgedeki askeri üsleri vurduğunu belirten Arakçi, bu üslerin bazı dost ülkelerde bulunmasının süreci daha karmaşık hale getirdiğini dile getirdi.

Sivil Hedefler Konusunda Açıklama

Arakçi, İran’ın sivil hedefleri bilinçli olarak hedef almadığını vurgulayarak, olası sivil kayıpların istenmeyen sonuçlar olduğunu ifade etti.

Dünya kamuoyunun İran’daki sivil kayıplara yeterince dikkat çekmediğini söyleyen Arakçi, bu duruma tepki gösterdi.

ABD’ye Eleştiri: “Yanlış Hesap Yaptılar”

İranlı Bakan, ABD’nin sürece İsrail’in etkisiyle dahil olduğunu öne sürerek, Washington yönetiminin stratejik hatalar yaptığını savundu.

ABD’nin hedeflerinin net olmadığını ifade eden Arakçi, yaşananların yanlış hesaplamaların sonucu olduğunu dile getirdi.

Hürmüz Boğazı Mesajı

Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilere kapalı kalacağını yineledi.

Savaş sonrası dönemde ise bölge ülkelerinin katılımıyla yeni bir güvenlik ve geçiş protokolü oluşturulabileceğini belirtti.

“Kalıcı Barışa Açığız”

Ateşkes tekliflerini reddettiklerini yineleyen Arakçi, bazı ülkelerin arabuluculuk çabalarına teşekkür etti.

Ancak İran’ın, yalnızca savaşı kalıcı olarak sona erdirecek ve ülkenin zararlarını karşılayacak bir çözüm önerisini değerlendireceğini vurguladı.