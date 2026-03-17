İran’dan Net Mesaj: “Kararı Sahada Vereceğiz”

İran askeri sözcüsü İbrahim Zolfaghari, yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’a doğrudan hitap ederek savaşın sonucunun sosyal medya üzerinden değil, sahada belirleneceğini söyledi.

Zolfaghari, İran’ın çatışmalardaki duruşunu şu sözlerle ortaya koydu:

“Savaşı siz başlattınız ancak ne kadar süreceğine ve nasıl biteceğine biz karar vereceğiz. Biz bitireceğiz.”

“Komşularımızla Savaşta Değiliz”

İranlı yetkililer, bölgedeki ülkelere yönelik mesajlarında ise çatışmanın kapsamına ilişkin önemli bir vurgu yaptı.

Zolfaghari, İran’ın komşu ülkelerle doğrudan bir savaş içinde olmadığını belirterek, ülkenin yalnızca egemenliğini ve meşru müdafaa hakkını koruduğunu ifade etti.

İran yönetimi, saldırıların yalnızca ABD’ye ait askeri hedeflere yönelik olduğunu savundu.

ABD Üslerine Açık Uyarı

İran tarafı, bölgede bulunan ABD askeri üslerine yönelik olası saldırılara da sert tepki gösterdi.

Yetkililer, İran’a yönelik herhangi bir saldırının karşılıksız kalmayacağını ve gerekli karşılığın verileceğini vurguladı.

Enerji Tesisleri İçin Kritik Uyarı

İran askeri sözcüsü Zolfaghari, daha önce yaptığı açıklamalarda ise olası saldırılara karşı çok daha sert bir senaryoyu gündeme getirmişti.

İran, enerji altyapısına yönelik herhangi bir saldırı durumunda bölgedeki petrol ve doğalgaz tesislerinin hedef alınabileceği uyarısında bulundu.

Tahran yönetimi, ABD ve müttefiklerine ait rafineri ve enerji terminallerinin meşru hedef olabileceğini açıkladı.

Bölgedeki Gerilim Tırmanıyor

İran, ABD ve İsrail arasında yaşanan gelişmeler Orta Doğu’da tansiyonu her geçen gün daha da yükseltirken, uzmanlar bu açıklamaların bölgedeki riskleri artırabileceğine dikkat çekiyor.

Uluslararası kamuoyu ise taraflardan gelecek yeni adımları yakından izliyor.