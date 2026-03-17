Yurt Genelinde Yağış Bekleniyor

Meteoroloji değerlendirmelerine göre ülkemizin 18 Mart 2026 Çarşamba gününden itibaren, batı kesimlerden başlayarak yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yurdumuzun 19 Mart Arife Günü ve 20-22 Mart Bayram Günlerinde yağışlı ve soğuk havanın etkisi altında kalması bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ülkemizin iç kesimlerinin yüksekleri ile doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri civarında ve yer yer üstünde seyreden hava sıcaklıklarının, bayram süresince mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kahramanmaraş’ta Hava Soğuyor

Meteoroloji değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da 18 Mart Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak.

Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların, bayram süresince birkaç derece düşerek serin ve yağışlı bir havaya dönüşmesi bekleniyor.

Arife Günü Kahramanmaraş’ta Hava Nasıl Olacak?

📅 19 Mart 2026 Perşembe (Arife Günü)

Kahramanmaraş’ta havanın çok bulutlu ve yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor.

Bayramın 1. Günü Yağış Etkisini Artıracak

📅 20 Mart 2026 Cuma (Bayramın 1. Günü)

Bayramın ilk gününde Kahramanmaraş’ta yağışlı hava etkisini sürdürecek. Zaman zaman sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar görülebilir.

Bayramın 2. ve 3. Gününde Hava Durumu

📅 21 Mart 2026 Cumartesi (2. Gün)

Hava çok bulutlu olacak. Yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

📅 22 Mart 2026 Pazar (3. Gün)

Yağışlı hava etkisini sürdürecek. Özellikle iç kesimlerde serin ve yer yer yağışlı hava hakim olacak.