Mersin'de denizi kirleten gemiye 13 milyon 187 bin lira ceza kesildi
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Silifke, Gülnar ve Anamur ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde bulunan materyal ve doküman incelemeye alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bir şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: AA