İsrail’den Güney Lübnan’a Yeni Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde geniş kapsamlı yeni bir saldırı sürecine başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Hizbullah’a ait olduğu öne sürülen noktaların hedef alındığı belirtildi.

Özellikle Sur kenti ve çevresi, saldırıların merkezinde yer aldı. Daha önce tahliye uyarısı yapılan bölgelerde yaşayan sivillerin yeniden hedef haline gelmesi dikkat çekti.

Tahliye Uyarısı: Sivillere “Kuzeye Gidin” Çağrısı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırı öncesinde yaptığı açıklamada, Sur ve çevresindeki yerleşimlerde yaşayanlara evlerini terk etmeleri çağrısında bulundu.

Yayımlanan haritada Hamadiye, Şebriha, Cullul Bahır, Zakuk el-Mefdi, Elıbas, Maşuk, Burç Şemali, Neba, El-Hoş, Reşidiyye ve Ayn Bial gibi birçok yerleşim noktası riskli bölgeler arasında gösterildi.

Bölge halkına, Lübnan-İsrail sınırından yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Zehrani Nehri’nin kuzeyine geçmeleri çağrısı yapıldı.

Saldırılar Genişliyor: Kara ve Deniz Unsurları Devrede

İsrail’in saldırıları yalnızca hava operasyonlarıyla sınırlı kalmadı. Son günlerde Lübnan genelinde hem denizden hem de karadan operasyonların artırıldığı bildirildi.

2 Mart’ta Lübnan’dan atıldığı belirtilen füzelerin ardından İsrail’in saldırılarını yoğunlaştırdığı ve başkent Beyrut’un da hedef alındığı ifade ediliyor.

Can Kaybı Artıyor, Kriz Derinleşiyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, mart ayının başından bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 900’ü aşarken, yaralı sayısı binlerce kişiye ulaştı.

Afet yönetimi kaynakları ise saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu geçtiğini açıkladı. Bu durum, bölgede ciddi bir insani krizin yaşandığını gözler önüne seriyor.

Bölge Yeni Bir Eşikte mi?

Uzmanlar, İsrail’in saldırılarını genişletmesinin bölgesel gerilimi daha da tırmandırabileceği görüşünde. Özellikle tahliye uyarısı yapılan alanların hedef alınması, sivillerin güvenliği konusunda yeni tartışmaları beraberinde getiriyor.

Lübnan’da yaşanan gelişmelerin, Orta Doğu’da daha büyük bir çatışmanın habercisi olabileceği değerlendiriliyor.