Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında eğitim gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Son günlerde kamuoyunda tartışılan “ara tatiller kaldırılıyor” iddialarına değinen Tekin, bu durumun doğru olmadığını ifade etti.

Bakan Tekin, eğitim sisteminde öğrencilerin yılda toplam 180 iş günü okula devam etmesi gerektiğini hatırlatarak bazı durumlarda takvimde zorunlu değişiklikler yapılabileceğini belirtti.

“Bu Bir Teknik Zorunluluk”

Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin eğitim öğretim dönemine denk gelmesi halinde takvimde farklı düzenlemeler yapılabildiğini söyleyen Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımızın mevzuata göre 180 iş günü okula gelmeleri gerekiyor. Ramazan ve Kurban Bayramı aynı döneme denk geldiğinde ve her iki tatil de dokuz gün olduğunda, ara tatilin o takvime yerleşmesi mümkün olmayabiliyor. Bu tamamen teknik bir zorunluluk.”

Öğretmen Seminerleri Online Yapılacak

Bakan Tekin, öğretmenlerin ara tatil dönemlerinde yapılan seminer programlarıyla ilgili de bilgi verdi.

Ramazan Bayramı ile ara tatilin aynı döneme denk gelmesi nedeniyle öğretmen seminerlerinin online olarak gerçekleştirileceğini belirten Tekin, bu uygulamanın öğretmenler için kolaylık sağlayacağını ifade etti.

Okullarda Şiddete Karşı Mücadele

Bakan Tekin, son dönemde eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Şiddetin yalnızca okullarla sınırlı bir sorun olmadığını belirten Tekin, sosyal medya, dijital platformlar ve toplumsal faktörlerin de bu sürece etki ettiğini söyledi.

Bu nedenle şiddete karşı toplumun tüm kesimlerinin ortak bir mücadele yürütmesi gerektiğini vurguladı.

Eğitimde Planlama ve Öğrenci Dağılımı

Adrese dayalı kayıt sistemi hakkında da açıklamalarda bulunan Tekin, bu sistemin okullarda derslik başına düşen öğrenci sayısını dengede tutmak için oluşturulduğunu ifade etti.

Bakanlık bünyesinde yapay zeka destekli veri analizleriyle nüfus projeksiyonlarının yapıldığını belirten Tekin, bu sayede yeni okul yatırımlarının planlandığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in açıklamalarıyla birlikte okullarda ara tatilin kaldırıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı ve takvimde yapılabilecek değişikliklerin yalnızca teknik zorunluluklardan kaynaklanabileceği vurgulanmış oldu.