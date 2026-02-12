Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin öğretim süreçlerine daha güçlü şekilde yansıtılması amacıyla hazırlanan Öğrenme Etkinlikleri Seti’ni erişime açtı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, setin hem öğretmenlere rehberlik edecek hem de öğrencilerin sınıf içi öğrenme deneyimlerini zenginleştirecek biçimde tasarlandığı belirtildi.
Beceri Temelli ve Değer Odaklı Eğitim Vurgusu
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin temel yaklaşımı olan beceri temelli, değer odaklı ve bütüncül eğitim anlayışı, hazırlanan etkinliklerde somut uygulama örnekleriyle ele alındı. Etkinliklerin, öğrencilerin bilgiyi pasif şekilde almak yerine günlük yaşamla ilişkilendirerek aktif öğrenen bireyler haline gelmesini hedeflediği vurgulandı.
Ölçme-Değerlendirme ile Uyumlu İçerik
Etkinliklerin geliştirilme sürecinde modelin genel eğitim yaklaşımı ve ölçme-değerlendirme felsefesi esas alındı. Set kapsamında;
-
Branş bazlı öğrenme çıktıları
-
Süreç bileşenleri
-
Öğrenme-öğretme uygulamaları
-
Ölçme kanıtları
dikkate alınarak kapsamlı bir yapı oluşturuldu.
Hangi Sınıf ve Dersleri Kapsıyor?
Öğrenme Etkinlikleri Seti;
-
5. ve 6. sınıflar için:
Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
-
9. ve 10. sınıflar için:
Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
derslerine yönelik hazırlandı.
Rakamlarla Öğrenme Etkinlikleri Seti
Şubat-Mart dönemini kapsayan set içerisinde;
-
227 öğrenme çıktısı
-
695 süreç bileşeni
-
329 öğrenme etkinliği
-
1500 soru
yer alıyor. Set, öğrencilerin okulda edindikleri bilgileri günlük yaşam durumlarına aktararak pekiştirmelerine imkân sağlayan destekleyici bir yardımcı materyal olarak planlandı.
Eleştirel Düşünme ve Disiplinler Arası Yaklaşım
Setteki etkinliklerle öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve akademik derinlik becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda disiplinler arası bakış açısının güçlendirilmesi de hedeflenen temel unsurlar arasında yer alıyor.
Nereden Ulaşılabilir?
Öğrenme Etkinlikleri Seti’ne odsgm.meb.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlanabiliyor.