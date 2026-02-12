Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin öğretim süreçlerine daha güçlü şekilde yansıtılması amacıyla hazırlanan Öğrenme Etkinlikleri Seti’ni erişime açtı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, setin hem öğretmenlere rehberlik edecek hem de öğrencilerin sınıf içi öğrenme deneyimlerini zenginleştirecek biçimde tasarlandığı belirtildi.

Beceri Temelli ve Değer Odaklı Eğitim Vurgusu

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin temel yaklaşımı olan beceri temelli, değer odaklı ve bütüncül eğitim anlayışı, hazırlanan etkinliklerde somut uygulama örnekleriyle ele alındı. Etkinliklerin, öğrencilerin bilgiyi pasif şekilde almak yerine günlük yaşamla ilişkilendirerek aktif öğrenen bireyler haline gelmesini hedeflediği vurgulandı.

Ölçme-Değerlendirme ile Uyumlu İçerik

Etkinliklerin geliştirilme sürecinde modelin genel eğitim yaklaşımı ve ölçme-değerlendirme felsefesi esas alındı. Set kapsamında;

Branş bazlı öğrenme çıktıları

Süreç bileşenleri

Öğrenme-öğretme uygulamaları

Ölçme kanıtları

dikkate alınarak kapsamlı bir yapı oluşturuldu.

Hangi Sınıf ve Dersleri Kapsıyor?

Öğrenme Etkinlikleri Seti;

5. ve 6. sınıflar için:

Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

9. ve 10. sınıflar için:

Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

derslerine yönelik hazırlandı.

Rakamlarla Öğrenme Etkinlikleri Seti

Şubat-Mart dönemini kapsayan set içerisinde;

227 öğrenme çıktısı

695 süreç bileşeni

329 öğrenme etkinliği

1500 soru

yer alıyor. Set, öğrencilerin okulda edindikleri bilgileri günlük yaşam durumlarına aktararak pekiştirmelerine imkân sağlayan destekleyici bir yardımcı materyal olarak planlandı.

Eleştirel Düşünme ve Disiplinler Arası Yaklaşım

Setteki etkinliklerle öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve akademik derinlik becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda disiplinler arası bakış açısının güçlendirilmesi de hedeflenen temel unsurlar arasında yer alıyor.

Nereden Ulaşılabilir?

Öğrenme Etkinlikleri Seti’ne odsgm.meb.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlanabiliyor.