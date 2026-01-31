Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için yapılan başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı. 20-27 Ocak 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alınan başvurular, Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) puanları esas alınarak incelendi.

Yerleştirmeler puan ve tercihlere göre yapıldı

Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda gerçekleştirildi. Bazı branşlarda eğitimler tek bir merkezde yapılırken, birden fazla merkez bulunan alanlarda aday tercihleri dikkate alındı. Tercihlerine yerleşemeyen adaylar ise resen uygun merkezlere yönlendirildi.

Kayıt yaptırmayanların yerine yedekler çağrılacak

Asıl adaylardan, belirtilen süre içinde kayıt işlemlerini tamamlamayanların yerine yedek adaylar sırayla çağrılacak. Bu kapsamda adayların duyuruları yakından takip etmeleri istendi.

Eğitimler 7 ilde gerçekleştirilecek

Akademi hazırlık eğitimleri;

Ankara, Erzurum, Aksaray, İstanbul, Kayseri, Gaziantep ve Sivas’ta bulunan eğitim ve uygulama merkezlerinde yürütülecek.

Sonuç Sorgulama Ekranı

Değerlendirmelerin ardından, her branş için puan üstünlüğüne göre kontenjan sayısı kadar asıl aday, ayrıca asıl aday sayısının en fazla yüzde 10’u kadar yedek aday belirlendi.

Adaylar, sonuçlara ve yerleştirme bilgilerine personel.meb.gov.tr adresi üzerinden ulaşabiliyor.