Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları yarın başlıyor. Adaylar, başvuru işlemlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden gerçekleştirebilecek.

YKS Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?

YKS başvuruları yarın başlayacak ve 2 Mart tarihine kadar devam edecek. Belirlenen tarihler arasında başvurusunu yapmayan adaylar sınava katılamayacak.

YKS Başvuruları Nasıl Yapılır?

Adaylar başvurularını:

ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden

ÖSYM’nin mobil uygulaması aracılığıyla

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle yapabilecek. Sisteme giriş yaptıktan sonra başvuru formu doldurulacak ve sınav ücreti yatırılarak başvuru tamamlanacak.

YKS Ne Zaman Yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı üç oturum halinde gerçekleştirilecek:

Temel Yeterlilik Testi (TYT):

20 Haziran Cumartesi

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT):

21 Haziran Pazar

YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz’da ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak.

Adaylara Uyarı

Adayların başvuru sürecinde kişisel bilgilerini dikkatle kontrol etmeleri, sınav merkezlerini doğru seçmeleri ve başvuru ücretini belirtilen süre içinde yatırmaları gerekiyor.