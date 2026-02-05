6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve milletçe tarifsiz bir acı yaşadığımız depremlerin yıldönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan ailelerine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyorum.

Bu büyük felaket, yüreklerimizde derin yaralar açmakla birlikte, milletimizin dayanışma ruhunu, birlik ve beraberlik anlayışını da en güçlü şekilde ortaya koymuştur. Depremin ilk anından itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla sahada olmuş, Kahramanmaraş’ımızın yaralarının sarılması için büyük bir gayret ortaya konulmuştur. Aziz milletimizin desteği ve fedakârlığıyla zor günler birlikte aşılmış, umutlar yeniden yeşertilmiştir.

Deprem sonrasında şehrimizin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla kapsamlı bir iyileştirme ve yeniden yapılanma süreci başlatılmıştır. Öncelikle can güvenliğinin sağlanması hedeflenmiş hasar tespit, enkaz kaldırma ve riskli yapıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla yürütülmüştür. Eş zamanlı olarak kalıcı konutlar, yeni yaşam alanları ve sosyal donatılarla daha güvenli ve düzenli bir şehir inşa etme süreci sürdürülmektedir.

Ulaşım, altyapı, sağlık ve eğitim başta olmak üzere kamu hizmetlerinin kesintisiz şekilde devam etmesi için önemli adımlar atılmıştır. Sağlık tesisleri, eğitim yapıları ve sosyal alanlar, afetlere dayanıklı ve çağdaş şehircilik anlayışı doğrultusunda yeniden ele alınmaktadır. Amaç, hemşehrilerimizin güven içinde yaşayabileceği, geleceğe umutla bakabileceği güçlü bir şehir yapısını kalıcı hâle getirmektir.

Bu süreçte yalnızca fiziki yapılar değil, şehrimizin hafızası ve kültürel mirası da büyük bir hassasiyetle korunmuştur. Tarihi ve kültürel değerlerimizin yeniden ihyası için yürütülen çalışmalar, Kahramanmaraş’ımızın kimliğini yaşatma iradesinin bir göstergesi olmuştur. İnanç, kültür ve sanat mekânlarımızın yeniden hayat bulmasıyla birlikte şehrimizin manevi atmosferinin de güçlenmesi hedeflenmektedir.

Bu zorlu süreçte başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; bakanlıklarımıza, milletvekillerimize, yerel yönetimlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve gece gündüz demeden fedakârca görev yapan tüm kamu personelimize şükranlarımı sunuyorum. En büyük teşekkür ise sabırla, metanetle ve vakur bir duruşla süreci karşılayan Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizedir.

6 Şubat depremlerinin yıldönümünde, bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni ediyor, hayatını kaybeden tüm deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, tedavi süreci devam edenlere acil şifalar diliyorum.

Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.

Mükerrem ÜNLÜER

Kahramanmaraş Valisi