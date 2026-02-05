Başvuru yapan vatandaşlar, sonuçlarını resmi liste üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabiliyor. Değerlendirme sürecinde başvuru şartları, gelir durumu, ikamet kriterleri ve proje kapsamındaki uygunluk esas alındı.

TOKİ yetkilileri, reddedilen başvuruların gerekçelerinin de sistem üzerinden görüntülenebileceğini belirtirken, kabul edilen hak sahiplerinin kura ve sonraki süreçlere ilişkin bilgilendirmelerinin ayrıca yapılacağını ifade etti.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına sonuçları yalnızca resmi bağlantılar üzerinden kontrol etmeleri ve sürece ilişkin duyuruları takip etmeleri istendi.

👉 Kahramanmaraş TOKİ Sosyal Konut Projesi kabul–ret listesine ulaşmak için: