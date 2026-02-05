Olay, 19.30 sıralarında Gerger Mahallesi TOKİ 3. Etap’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, E.E.K. isimli çocuk, evde oyun oynadığı sırada kiler bölümüne girerek burada bulunan tineri su sanarak bir yudum aldı. Durumu fark eden ebeveyni, tineri çocuğun elinden alarak vakit kaybetmeden Afşin Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun takip edildiği ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili gerekli bilgilendirme yapılırken, yetkililer benzer kazalara karşı aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.