Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Yunus Atmalı ve Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Mart arasında, “EŞİK” Bilgi Yarışmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol ile Dulkadiroğlu ilçesinde öğrenim gören lise öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının güçlendirilmesi, düşünme, analiz ve üretme becerilerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Proje; belediye, eğitim ve iş dünyasının ortak katkısıyla uygulanacak.

Eğitim ve gençlik alanında yürütülen çalışmalarla öne çıkan Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın öncülüğünde hazırlanan EŞİK Bilgi Yarışması, nitelikli ve değer odaklı bir eğitim sürecini hedefliyor.

Proje kapsamında öğrencilerin yalnızca akademik başarılarının değil, aynı zamanda düşünsel derinliklerinin ve özgüvenlerinin artırılması amaçlanıyor.

Bu yıl Necip Fazıl Kısakürek’in “İman ve Aksiyon” adlı eseri üzerine gerçekleştirilecek olan yarışma, Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan 22 lisenin katılımıyla uygulanacak.

Yarışma ile gençlerin önemli eserlerle daha güçlü bir bağ kurmaları ve kültürel donanımlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

EŞİK Bilgi Yarışması, kapsamı ve ödül yapısıyla da öne çıkıyor. Yarışma üç ayrı kategoride düzenlenecek:

Okuma Kategorisi: 40.000 TL – 30.000 TL – 20.000 TL

Tasarım Kategorisi: 25.000 TL – 15.000 TL – 10.000 TL

Kısa Film Kategorisi: 25.000 TL – 15.000 TL – 10.000 TL

Ayrıca yarışmaya katılan tüm okulların birincilerine 6.000 TL ödül verilecek. Sürece katkı sunan öğretmenler ve eğitimciler için de çeşitli hediyelerin planlandığı bildirildi.

Dulkadiroğlu Belediyesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile yürütülecek proje; kurumlar arası iş birliğinin eğitime yansıyan güçlü bir örneği olarak değerlendiriliyor.

EŞİK Bilgi Yarışması’nın, ilçede gençlere yönelik benzer eğitim projelerine de zemin oluşturması bekleniyor.