Kent, 2023-2025 döneminde toplam yatırım tutarı 1,2 milyar lirayı bulan projelerle IPARD fonlarından en fazla yararlanan iller arasında yer aldı.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta hayvancılık başta olmak üzere et ve süt işleme, meyve-sebze kurutma, yenilenebilir enerji ve kırsal turizm alanlarında yapılan yatırımlarla üretim kapasitesi artırılırken, birçok işletme AB standartlarında faaliyete geçti.

TKDK İl Koordinatörü Harun Reşit Genç, depremlerde üç çalışma arkadaşlarını aileleriyle birlikte kaybettiklerini ancak kurumun kısa sürede yeniden hizmet vermeye başladığını söyledi. Afet sürecinde yatırımcıların en az düzeyde etkilenmesi için destek mekanizmalarını hızla devreye aldıklarını belirten Genç, Kahramanmaraş’ın deprem sonrası Türkiye genelinde en fazla fon kullanan illerden biri olduğunu ifade etti.

Hayvancılık yatırımlarında kentin öne çıktığını vurgulayan Genç, yatırım tutarı açısından Türkiye genelinde ilk sırada yer aldıklarını, desteklenen işletmelerin deprem sürecinde üretime ara vermeden faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.