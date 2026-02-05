Kahramanmaraş genelinde Merkez, Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerini kapsayan projede toplam 8 bin 195 konutun hak sahipleri belirlendi. Kura çekimi, KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 14.00'te yapıldı.

TOKİ Kahramanmaraş Kura Sonuçları Nereden Sorgulanır?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından Kahramanmaraş’ta sosyal konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar, sonuçlara iki resmi kanal üzerinden ulaşabilecek.

Hak sahipliği sonuçları;

TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan isim listeleriyle,

e-Devlet sistemi aracılığıyla bireysel sorgulama yöntemiyle öğrenilebilecek.

Yetkililer, noter onayı tamamlanmadan yayımlanan hiçbir listenin geçerli kabul edilmeyeceğini vurgularken, vatandaşların yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiğini belirtiyor.

TOKİ Kahramanmaraş Kura Sonuçları İsim Listesi Ne Zaman Açıklanır?

Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları isim listesi, ilçeler baz alınarak hazırlanacak ve hak sahipliği kazanan vatandaşların isimleri, proje detaylarıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılacak.

Noter onayı sonrasında yayımlanacak listeler, resmi ve bağlayıcı belge niteliği taşıyacak. Bu nedenle sosyal medyada veya farklı platformlarda dolaşıma giren gayriresmi listelere itibar edilmemesi konusunda vatandaşlar uyarılıyor.

TOKİ Kahramanmaraş Sosyal Konut Fiyatları Belli Oldu

TOKİ’nin dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik sosyal konut projelerinde ödeme koşulları uzun vadeli ve erişilebilir şekilde planlandı. Kahramanmaraş projelerinde %10 peşinat ve 240 ay vade imkânı sunuluyor.

Konut tiplerine göre belirlenen fiyatlar şu şekilde:

1+1 – 55 metrekare

Satış bedeli: 1.800.000 TL

Peşinat: 180.000 TL

Aylık taksit: 6.750 TL

2+1 – 65 metrekare

Satış bedeli: 2.200.000 TL

Peşinat: 220.000 TL

Aylık taksit: 8.250 TL

2+1 – 80 metrekare

Satış bedeli: 2.650.000 TL

Peşinat: 265.000 TL

Aylık taksit: 9.938 TL

Bu ödeme modeliyle TOKİ, Kahramanmaraş’ta konuta erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.