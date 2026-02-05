Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törende Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalarla 455 bin konutun teslim edildiğini vurgulayarak, “Ortada konut yok deniliyor. 455 bin yuvayı görmüyorlar. Vakit tiyatro vakti değil, yapılan işleri takdir etme vaktidir” dedi.

Deprem konutlarının ödeme koşullarına ilişkin iddialara da değinen Kurum, arsa ve altyapı bedeli alınmayacağını, ödemelerin iki yıl sonra, sabit fiyatla ve faizsiz başlayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı’nın üst yapı bedelinde yüzde 50’ye kadar indirim sağlayacağını da hatırlattı.

Kurum, Kahramanmaraş’ta bugüne kadar 73 bin bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiğini ifade ederek, ticari alanlar ve tarihi çarşıların da yeniden canlandırıldığını söyledi. Törende ayrıca kentte inşa edilecek 8 bin 195 sosyal konut için kura çekimi gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekimi yapılarak hak sahipleri belirlendi.