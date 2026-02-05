Düzenlenen programa; il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı.

Manevi atmosferin hâkim olduğu programda, Kur’ân-ı Kerim tilaveti Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından icra edildi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş’ta ziyaretlerde bulundu
Gerçekleştirilen ziyaret ve hatim programı ile 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşların hatıralarının yaşatılması, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amaçlanırken; eğitim camiasının deprem şehitlerine olan vefası bir kez daha güçlü şekilde ortaya konuldu.