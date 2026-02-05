Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Vali Mükerrem Ünlüer ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin ile birlikte şehir merkezinde yükselen kentsel tasarım alanlarında kapsamlı incelemelerde bulundu.

Şehrin farklı noktalarında hayata geçirilen projeleri yerinde değerlendiren Başkan Görgel, konut ve iş yerlerinden oluşan yeni yaşam alanlarına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin’den detaylı bilgiler aldı.

İncelemeler sırasında, projelerin mimari yapısı, şehir estetiğine katkısı ve vatandaşların yaşam konforunu artırmaya yönelik detaylar ele alındı.

Yeniden inşa sürecinde atılan her adımın titizlikle planlandığını vurgulayan yetkililer, kentsel tasarım alanlarının sadece yapılaşma değil; aynı zamanda sosyal yaşamı canlandıran, modern ve güvenli bir şehir dokusu oluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel,

“6 Şubat depremlerinin ardından şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Sayın Valimiz Mükerrem Ünlüer ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürümüz Ahmet Şahin ile birlikte kentsel tasarım alanlarımızda incelemelerde bulunduk.

Kahramanmaraş’ın geleceğini şekillendirecek bu alanlarda, modern şehircilik anlayışını ve güvenli yaşam alanları hızla yükselmeye devam ediyor. Vatandaşlarımızın huzurla yaşayacağı, sosyal donatılarıyla güçlü, altyapısı sağlam ve estetik açıdan örnek olacak yeni yaşam alanlarını hızla hayata geçiriyoruz ve şehrimizi daha dirençli ve yaşanabilir hale getirmek en büyük önceliğimiz.

Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin desteğiyle şehrimiz yeniden ayağa kalkıyor. Bu süreçte emeği geçen tüm kurumlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.