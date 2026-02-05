KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan çekiliş, noter huzurunda ve otomatik kura yöntemiyle tamamlandı.

Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. Törenin açılış konuşmasını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel yaptı. Başkan Görgel, sosyal konut projelerinin kentin yeniden yapılanma sürecine önemli katkı sunacağını vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilen kura çekimiyle; Merkez, Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde inşa edilecek toplam 8 bin 195 konutun hak sahipleri belirlendi.

Kura çekiminin ardından hak sahiplerinin isimleri ilan edilirken, program yoğun katılımla tamamlandı.