Depremin ardından 7 katlı apartmanın enkazı altında kalan Mevlüt Nedirli, tam beş gün boyunca hayatta kalmayı başardı. Soğuk beton yığınları arasında günlerce kurtarılmayı bekleyen Nedirli, yaşam mücadelesini sürdürebilmek için insanüstü bir direniş gösterdi. Enkaz altında kaldığı süre boyunca hayatta kalabilmek adına kendi idrarını içmek zorunda kaldığını anlatan Nedirli, yaşadığı çaresizliği ve umudu kaybetmemek için verdiği mücadeleyi unutamadığını söyledi.

Beş gün sonra kurtarılan Nedirli’nin hayatta kalmasının bedeli ise ağır oldu. Uzun süre enkaz altında sıkışıp kalması nedeniyle bir kolu ve bir bacağı kesilmek zorunda kalındı. Yoğun bir tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçen Nedirli, tüm zorluklara rağmen hayata tutunmayı başardı.

Yaşadıklarını Aksu Haber’e anlatan Nedirli, 6 Şubat depremlerinin sadece yıkılan binalarla değil, geride kalan insanların hayatlarında açtığı derin yaralarla da unutulmaz bir iz bıraktığını dile getirdi.