Toplam 500 bin konut için gerçekleştirilen kura çekimlerinin durağı, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş oldu.

Programda protokol üyeleri de söz alarak yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmalarda, Yüzyılın Konut Projesinin sadece bir konut hamlesi değil, aynı zamanda güvenli, modern ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen bir yeniden diriliş süreci olduğuna dikkat çekildi.

Depremzede vatandaşların kalıcı ve sağlam yuvalarına kavuşmasının öncelik olduğu vurgulanırken, Kahramanmaraş’ta yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

Protokol üyeleri, devletin tüm imkânlarıyla sahada olduğunu belirterek, hak sahibi vatandaşların en kısa sürede yeni evlerine kavuşacağını dile getirdi.

Konuşmalar, birlik ve dayanışma mesajlarıyla tamamlanırken, kura çekimiyle birlikte binlerce aile için yeni bir umut kapısı aralandı.