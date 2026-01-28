Atom Bilimcileri Bülteni, küresel ölçekte artan gerilimler, zayıflayan uluslararası iş birliği ve kontrolsüz teknolojik gelişmeler nedeniyle insanlığın hiç olmadığı kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Yapılan yıllık değerlendirme sonucunda, dünyanın sonunu simgeleyen gece yarısına yalnızca 85 saniye kaldığı duyuruldu. Geçtiğimiz yıl bu süre 89 saniye olarak açıklanmıştı. Böylece Kıyamet Saati, tarihindeki en kritik noktaya bir adım daha yaklaşmış oldu.

Nükleer risk ve küresel gerilimler öne çıktı

Atom Bilimcileri Bülteni’nin açıklamasında, özellikle ABD, Rusya ve Çin gibi büyük güçlerin daha sert, milliyetçi ve çatışmacı politikalar izlemesinin riskleri artırdığı vurgulandı. Nükleer silah tehdidi, Rusya-Ukrayna savaşı, Hindistan-Pakistan hattındaki gerilim ve İran’ın nükleer kapasitesine dair belirsizlikler, küresel güvenliği zayıflatan başlıca unsurlar arasında gösterildi.

Bilim ve Güvenlik Kurulu Başkanı Daniel Holz, dünyanın giderek “biz ve onlar” anlayışıyla kutuplaştığını belirterek, bu yaklaşımın herkes için yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Holz, uluslararası güvenin yeniden tesis edilmemesi halinde risklerin daha da artacağını ifade etti.

İklim krizi ve kontrolsüz teknoloji uyarısı

Raporda yalnızca nükleer tehditlere değil, iklim değişikliği, biyoteknolojinin kötüye kullanım ihtimali ve yapay zekânın yeterli denetim olmadan hızla yayılması gibi başlıklara da dikkat çekildi. Küresel ısınmaya bağlı olarak artan kuraklık, aşırı sıcaklar ve sel felaketlerinin, siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle yeterince ele alınamadığı belirtildi.

Özellikle bazı ülkelerin fosil yakıt politikalarını sürdürmesi ve yenilenebilir enerjiye geçişte isteksiz davranması, iklimle mücadelede önemli bir engel olarak değerlendirildi.

Saat geri alınabilir mi?

1947’den bu yana kullanılan Kıyamet Saati, Soğuk Savaş’ın sona erdiği dönemde gece yarısına 17 dakika uzaklıktaydı. Ancak son yıllarda yaşanan hızlı ve çok boyutlu krizler nedeniyle bu süre saniyelere kadar indi.

Uzmanlar, dünya liderlerinin ortak hareket etmesi, silahsızlanma, iklimle mücadele ve teknolojinin sorumlu kullanımı konusunda adımlar atması halinde saatin geri alınmasının mümkün olduğunu vurguluyor. Aksi halde, insanlığın karşı karşıya olduğu risklerin daha da büyüyebileceği uyarısı yapılıyor.