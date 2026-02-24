Dünyada Bir İlk: Dikey İnişli Roket Yarışması

TÜBİTAK koordinasyonunda ilk kez 2022 yılında hayata geçirilen TEKNOFEST Dikey İnişli Roket Yarışması, roket teknolojileri alanında dünyada bir ilke imza atarak soğuk gaz itkili dikey iniş konseptiyle gerçekleştirilen ilk yarışma olarak dikkat çekiyor. Yarışma, özellikle roket itkili iniş sistemleri gibi ileri mühendislik çözümlerine odaklanmasıyla öne çıkıyor.

Gençlere Uygulamalı Mühendislik Deneyimi

Yarışma, katılımcılara yalnızca teorik bilgi değil; tasarım, entegrasyon ve test süreçlerini kapsayan bütüncül bir mühendislik deneyimi sunuyor. Farklı disiplinlerden ekiplerin birlikte çalışmasını teşvik eden organizasyon, gençlerin takım çalışması, problem çözme ve ileri teknoloji geliştirme yetkinliklerini artırmayı hedefliyor.

2026 Görevi: Otonom ve Hassas İniş

2026 yılı yarışma görevinde takımlardan; otonom kontrol algoritmaları, aviyonik ve itki sistemlerinin uyumlu entegrasyonu ile hassas iniş yönetimini içeren ileri seviye çözümler geliştirmeleri bekleniyor. Belirlenen irtifadan serbest bırakılan roketlerin, soğuk gaz itki sistemi yardımıyla kontrollü ve yumuşak bir şekilde yere inmesi amaçlanıyor. İniş anındaki karar mekanizmaları ve sistem tepkileri, yarışmanın teknik zorluk seviyesini belirleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Bonus Senaryolarla Ek Puan İmkânı

Yumuşak inişi başarıyla gerçekleştiren takımlar, isteğe bağlı bonus atış senaryolarına katılarak sistem performanslarını daha ileri seviyede sergileyebiliyor. Bu ek görevler sayesinde takımlar ilave puan kazanma şansı elde ediyor.

Kimler Katılabiliyor?

Yarışmaya, yurt içi ve yurt dışında öğrenim gören ya da mezun durumunda olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler başvuru yapabiliyor. Roket ve uzay teknolojilerine ilgi duyan, bilgisini sahada test etmek isteyen tüm gençler bu prestijli organizasyona davet ediliyor.

Ödüller Dikkat Çekiyor

TEKNOFEST Dikey İnişli Roket Yarışması’nda dereceye giren takımları önemli ödüller bekliyor.

Birincilik: 300 bin TL

İkincilik: 250 bin TL

Üçüncülük: 200 bin TL

Başvurular 28 Şubat’a Kadar

Geleceğin uzay ve roket teknolojilerinde söz sahibi olmak isteyen gençler için büyük bir fırsat sunan TEKNOFEST Dikey İnişli Roket Yarışması’na başvurular 28 Şubat tarihine kadar devam ediyor.