Milyonları aşan ödül havuzu, 11 farklı kategoride kurgulanan rekabet yapısı ve gençlere sunduğu benzersiz mühendislik deneyimiyle TEKNOFEST 2026 Roket Yarışması, Türkiye’nin uzay ve savunma teknolojilerindeki geleceğine yön verecek genç yetenekleri bir araya getiriyor.

ROKETSAN yürütücülüğünde düzenlenen yarışma, lise seviyesinden ileri mühendislik projelerine kadar uzanan kapsamıyla, gençlerin teorik bilgilerini sahada gerçek bir teknoloji deneyimine dönüştürmelerine imkân sağlıyor. Her yıl olduğu gibi 2026’da da TEKNOFEST Roket Yarışması, bilim ve mühendislik tutkusunu gökyüzüne taşımaya hazırlanıyor.

Gençler Kendi Roketlerini Tasarlıyor ve Uçuruyor

Yarışmaya katılan takımlar, kendi tasarladıkları roketleri üretme ve uçurma fırsatı bulurken; aerodinamik, itki sistemleri, aviyonik, yazılım ve yapısal tasarım gibi birçok mühendislik disiplinini aynı projede bir araya getiriyor.

Bu süreçte gençler yalnızca teknik bilgi kazanmakla kalmıyor;

takım çalışması

proje yönetimi

kriz çözme

zaman ve kaynak planlaması

gibi hayati beceriler de ediniyor. Başarılı uçuşların ardından elde edilen tecrübelerin paylaşılması ise yarışmayı güçlü bir öğrenme ve ilham platformuna dönüştürüyor.

2026’da 11 Kategoride Büyük Rekabet

TEKNOFEST Roket Yarışması, 2026 yılında A ve B grubu olmak üzere toplam 11 kategoride gerçekleştirilecek.

A Grubu Kategorileri

Lise Kategorisi: Asgari 4.000 feet (sadece lise öğrencileri)

Orta İrtifa: 8.000 feet (lise, ön lisans, lisans, lisansüstü, mezun)

Yüksek İrtifa: 15.000 feet

Uluslararası Kategori: 8.000 feet

Zorlu Görev Kategorisi: 12.000 feet (iki kademeli)

Özgün Hibrit Yakıt Motorlu Roket

Özgün Sıvı Yakıt Motorlu Roket

Bu kategoriler, gençlerin yenilikçi motor tasarımlarını ve özgün roket sistemlerini sergilemesine olanak tanıyor.

B Grubu Kategorileri

Aktif Kontrol Sistemi Geliştirilmesi

Hibrit Yakıtlı Roket Motoru Geliştirilmesi

Sıvı Yakıtlı Roket Motoru Geliştirilmesi

Uçuş Modelleme ve Simülasyon Yazılımı Geliştirilmesi

B grubu, ileri seviye mühendislik çözümleri üretmek isteyen gençler için yüksek teknoloji odaklı bir yarışma alanı sunuyor.

Büyük Destek, Büyük Ödüller

TEKNOFEST 2026 Roket Yarışması’nda finalist takımlara ulaşım ve konaklama desteği sağlanırken, dereceye giren ekipleri yüksek tutarlarda ödüller bekliyor.

Lise Kategorisi: 180 bin TL’ye kadar

Orta İrtifa: 200 bin TL

Yüksek İrtifa: 220 bin TL

Uluslararası Kategori: 5 bin dolara kadar

Zorlu Görev: 350 bin TL

Özgün Hibrit Yakıt: 350 bin TL

Özgün Sıvı Yakıt: 400 bin TL

B grubu kategorilerinde ise toplamda milyonları aşan ödül havuzu, genç mühendisleri teşvik ediyor.

Türkiye’nin Uzay Vizyonuna Güçlü Katkı

TEKNOFEST Roket Yarışması;

gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artıran,

mühendislik kariyerlerini güçlendiren,

Türkiye’nin uzay ve savunma sanayii için nitelikli insan kaynağı yetiştiren

stratejik bir platform olmayı sürdürüyor.

Başvurular 20 Şubat’a Kadar

TEKNOFEST 2026 Roket Yarışması’na başvurular 20 Şubat tarihine kadar

👉 www.teknofest.org adresi üzerinden yapılabilecek.