Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans öncülüğünde düzenlenen girişimcilik zirvesi Take Off İstanbul, ikinci gün etkinlikleriyle sürüyor.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen zirve, 40 ülkeden 500'ü aşkın girişimi ve 250'den fazla yatırımcıyı bir araya getiriyor. Bölgenin en kapsamlı girişimcilik zirvesi olan etkinlik, ekosistemin önde gelen paydaşlarını ve uzmanlarını buluşturuyor.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar TEKNOFEST 2026'ya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2026 yılında TEKNOFEST'in 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa'da gerçekleştirileceğini açıkladı.