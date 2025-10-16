BTK tarafından gerçekleştirilen 5G frekans ihalesinde A1, A2 ve A3 paketleri için;

Turkcell, 429 milyon dolar

Vodafone, 426 milyon dolar

Türk Telekom, 425 milyon dolar

kapalı teklif sundu.

Böylece 5G ihalesinde 700 MHz frekansında A1 paketine en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell, A2 paketine 426 milyon dolarla Vodafone ve A3 paketine 425 milyon dolarla Türk Telekom vermiş oldu.

En yüksek teklif veren Turkcell, A1 paketini ve bant içerisinde ilk yer seçme hakkını kazandı.

A1 Paketi (Turkcell)

🔹 Teklif: 429 milyon dolar

🔹 Frekans aralığı: 723-733 MHz / 778-788 MHz

🔹 İlk yer seçme hakkı "KAMP+ Havacılık ve Uzay Kampı" başvuruları başladı! İçeriği Görüntüle

A2 Paketi (Vodafone)

🔹 Teklif: 426 milyon dolar

🔹 Frekans aralığı: 713-723 MHz / 768-778 MHz

🔹 İkinci yer seçme hakkı

A3 Paketi (Türk Telekom)

🔹 Teklif: 425 milyon dolar

🔹 Frekans aralığı: 703-713 MHz / 758-768 MHz

Bu sonuçla birlikte A1, A2 ve A3 paketleri için yapılan toplam teklif tutarı 1 milyar 280 milyon dolar olarak kaydedildi.