Bakan Uraloğlu, 5G'nin Türkiye’de hayata geçirilme süreci ve teknolojinin getireceği yenilikler hakkında önemli bilgiler paylaştı.

2026 NİSAN'I İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, bu teknolojinin altyapısı için hazırlıklar tamamlandı ve ihale yarın gerçekleştirilecek. Bakan Uraloğlu, alınan karara göre 5G teknolojisinin Türkiye genelinde faaliyete geçmesinin 1 Nisan 2026 tarihinde planlandığını belirtti.

"2 MİLYAR 125 MİLYON DOLAR BAŞLANGICIMIZ OLACAK"

Bakan Uraloğlu "5G ihalesinde 2 milyar 125 milyon dolar başlangıcımız olacak. Onun altında bedel beklemiyoruz, onun üstünde olacak" ifadelerini kullandı.

"22 MİLYON CEP TELEFONU 5G'YE UYUMLU"

Öte yandan Bakan Uraloğlu "Telefon kullanan yaklaşık 85 milyon abonemiz var, 22 milyon cep telefonu 5G'ye uyumlu. 2G'ye sahip olanlar hem telefonunu hem de sim kartını değiştirecek" dedi.

NERELERDE TEST EDİLDİ?

Bu zamana kadar 5G teknolojisi Türkiye’de bazı noktalarda test edildiğini belirten Uraloğlu, ilk test yayınının Galatasaray Stadyumu'nda yapıldığını belirtti. İstanbul'da gerçekleştirilen test, 2026 yılına kadar Türkiye'de 5G'nin yaygınlaşmasını hedefleyen sürecin ilk adımı oldu. İstanbul Havalimanı, TBMM ve yaklaşık 30 tesiste de 5G deneyimi yaşandı.

5G HIZINI TEST ETTİ

Öte yandan Bakan Uraloğlu 5G'deki internet hızını canlı yayında test etti.

Canlı yayında 5G teknolojisini test eden Bakan Uraloğlu, "100 megabitle, 1 gigabit arasında değişen hızlara ulaştık. Ortamın kapalı-açık olması, kullanıcı sayısı, test edilen cihazların sayısı, test cihazlarının özelliklerine göre bu hız değişken olabiliyor. Olumlu sonuçlar gördük. İlk etapta indirme hızını görüyoruz, 1.876 Mbps civarında. Bu 2 bine kadar çıkabiliyor. Gönderme hızı da 175 Mbps civarında. Bu rakamlar bizim 5G'deki hızımızın artık onaylandığı rakamlardır. 4,5G'ye göre 10 kat daha hızlı rakamlardır. Ayrıca 4.5G’ye göre yüzde 30 daha enerji tasarrufu olacağını söylüyorum." dedi.

İLK SİNYAL NEREDE ALINACAK?

Uraloğlu, 5G'nin, nüfusun yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi illerde kullanılmaya başlanacağını ve ilk sinyallerin buralardan alınacağını söyledi.

5G'ye geçisin bölge bölge olacağını bildiren Uraloğlu, "Kapsama süreci, tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde bir yıl, belki birazcık fazla olacak. Çünkü sahada ciddi miktarda donanımın yerleştirilmesi, değiştirilmesi süreci gerçekleşecek." değerlendirmesinde bulundu.