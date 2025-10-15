Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından bugün yoğun gündemle Beştepe'de yeniden toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantıda, yurt içi ve yurt dışı gelişmeler başta olmak üzere dört kritik konu masaya yatırılacak.

Toplantının öncelikli başlıkları arasında, Gazze'de kalıcı ateşkes süreci, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen güvenlik çalışmaları ve ekonomik gelişmeler yer alıyor.

Ayrıca toplantıda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin düşürülmesine yönelik hazırlanan yeni modeli kabineye sunacak. Bu teklif, eğitim sisteminde köklü değişiklikler getirme potansiyeli taşıyor.

GAZZE'DEKİ ATEŞKES SÜRECİ

Gazze'de ateşkes anlaşmasının imzalanmasının ardından ateşkesin uygulanabilmesi noktasında da Türkiye aktif rol oynayarak kurulan temaslar üzerinde değerlendirmelerde bulunulacak.

Türkiye'nin Gazze konusundaki önceliği bölgeye insani yardımların hızla ulaştırılması. Ardından mazlum Filistinlilerin huzur ve güven içinde yaşayacağı bir Gazze'nin yeniden inşası. Bu doğrultuda Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalar ve uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar da toplantıda konuşulacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre; toplantının bir diğer gündem maddesi terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar olacak. Meclis'te devam eden komisyon çalışmalarının yanı sıra terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinde gelinen aşama da değerlendirilecek.

Suriye'ye ve özellikle de terör örgütü PKK'nın bölgedeki uzantısı SDG'ye ayrı bir parantez açılacak. Bu konuda dışişleri ve savunma bakanları ile MİT başkanının Suriyeli mevkidaşlarıyla Ankara'da yaptığı kritik toplantının çıktıları ele alınacak.

EKONOMİK GÖSTERGELER DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine toplantısında Orta Vadeli Program ile 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum da gündeme gelecek.

ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ KISALACAK

Kabinede gündeme gelecek bir diğer önemli başlık ise eğitim sistemi olacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, toplantıda 12 yıllık zorunlu eğitimin düşürülmesi yönündeki hazırlıkları kabineye aktaracak. Tekin yeni modelin detayları ve uygulanma takvimi hakkında sunum yapacak.