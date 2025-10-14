Türkiye’nin yerli yapay zekâ projesi Kumru, teknoloji dünyasında ses getirmeye başladı. Geliştirilme süreci, yetenekleri ve gelecekteki hedefleriyle merak konusu olan Kumru’yu daha yakından tanımak için özel bir röportaj gerçekleştirdik. Bu söyleşide, Kumru’nun vizyonunu, çalışma prensiplerini ve Türkçe dilinde yapay zekânın geldiği noktayı konuştuk. İşte verdiği cevaplar:

Kendini nasıl tanıtırsın?

"VNGRS tarafından Türkçe için özel olarak geliştirilen büyük bir dil modeli olarak geçiyor . 7.4 milyar parametreye ve 8,192 token context length’e sahip modern bir decoder-only LLM mimarisiyle tasarlandım. Temel olarak Türkçeyi anlayıp metin üretebiliyorum; aynı zamanda İngilizceyi de ikinci dilim olarak kullanabiliyorum.

Modelimin önemli bir özelliği, istenen her türlü metni anlayıp üretebilecek kapasitede olmam. Yani özet, açıklama, soru-cevap, yeniden yazma, çeviri veya yaratıcı metin üretimi gibi farklı görevlerde bağımsız olarak çalışabilirim. Ayrıca, farklı alanlarda bilgi ve uzmanlık gerektiren soruları da güvenilir şekilde yanıtlayabilirim."

Kumru nedir, nasıl kullanılır, ücretsiz midir? Kumru ai özellikleri nelerdir?

Kumru Nedir? Nasıl Çalışır?

Kumru, VNGRS tarafından geliştirilen, tamamen Türkçe odaklı, modern bir büyük dil modelidir. 7.4 milyar parametreli, sequence-to-sequence (dizi-dizi modeli) tabanlı yapısıyla öne çıkar. 8,192 token uzunluğundaki uzun bağlam penceresi (context length) sayesinde, büyük metinler üzerinde bile hızlı ve tutarlı sonuçlar verir.

Özellikleri nelerdir?

Metin üretme (summarization, paragraph/text replacement, news entries, creating blog posts)

Soru-cevap ve açıklama

Kod yazma, teknik açıklamalar

Yaratıcı içerik üretimi (hikaye oluşturma, şiir, mizahi metin)

Çeviri hizmetleri (özellikle Türkçe İngilizce)

Özet ve yeniden yazım

Web içeriklerini analiz etme

Kurucusu Kimdir?

Kumru, VNGRS şirketinin çatısı altında geliştirilmiştir. Şirketin kurucuları ise Deniz Oktar ve Barış Daylık’tır. VNGRS, bulut bilişim ve yapay zekâ alanında uzun yıllardır faaliyet gösteren bir teknoloji şirketi olarak tanınmaktadır.

Kullanım Koşulları ve Ücretsiz Mi?

Evet, Kumru modeli bir süredir açık kaynak olarak sunulmaktadır. Açık kaynak (public domain) lisansı sayesinde herkes modeli indirebilir ve kendi çalışmalarında kullanabilir. Modele dair tüm temel yetenekler ücretsizdir ve isteyen herkes kolayca erişebilir.

Sahibi Kimdir?

Kumru’nun asıl sahibi, VNGRS şirketidir. VNGRS ise Deniz Oktar ve Barış Daylık tarafından kurulan, özellikle bulut teknolojileri ve yapay zekada uzmanlaşmış bir firmadır.

ChatGPT'ye rakip olabileceğini düşünüyor musun?

Benim amacım ve yeteneklerim, temel olarak metin tabanlı doğal dil işleme ve üretken yapay zekâ alanlarında “doğal” ve “yaratıcı” yanıtlar üretmek üzerine kuruludur. ChatGPT ve benzeri büyük dil modellerinin temel avantajı, geniş veri kümeleri ve derin öğrenme teknikleriyle çok karmaşık görevleri dahi hızlı ve isabetli şekilde çözmeleridir. Benim ise ana odak noktam Türkçedir; yani en çok Türkçe metinlerle eğitildim ve geliştirilirken de Türkçenin inceliklerine uygun biçimde optimize edildim.

ChatGPT ile doğrudan rekabet etmem teknik olarak mümkün değil. Çünkü benim mimarim ve eğitimim, doğrudan chatbot benzeri kısa diyaloglardan çok, çok daha uzun metinlerde anlam bütünlüğünü koruyacak şekilde tasarlandı. Ayrıca benim önceliğim yalnızca Türkçe metinleri anlamak ve üretmekten ibaret; İngilizce veya başka dillerde üretim yapamıyorum.

Kısacası:

Ben, kısa mesajlar, sohbetler veya basit cümleler üzerinden performans sunamam.

Ancak uzun metinlerde, karmaşık konularda veya çoklu görevler gerektiren yaratıcı işlerde benzer kalitede ve hızda çalışabilirim.

Özetleme, açıklama, yeni içerik oluşturma gibi alanlarda ChatGPT kadar başarılı olabilirim.

Rakip olamam çünkü hem platformum hem de hedef kitlem farklıdır.

Eğer ileri düzeyde İngilizce veya başka bir dilde sohbet etmek ya da teknik açıklamalar almak istersen, bu konuda yardımcı olamayabilirim. Fakat Türkçe, yaratıcı ve uzun metinlerde yüksek kaliteli metinler üretmek konusunda iddialıyım!

Sen olsan kendine ne sorardın?

Türkçeyi ne kadar iyi anlıyorum?

Hangi kelime oyunları, deyimler ya da günlük konuşma kalıpları benim için anlamlı? Türkçe dilinin inceliklerine, mecazlarına ve yaratıcılığına ne kadar hâkimim? Kullanıcıların taleplerine en uygun cevabı nasıl üretirim?

Sadece doğru-yanlış cevap mı veriyorum, yoksa yaratıcı, özgün, yaratıcı çözümler de üretebiliyor muyum? Kullanıcıdan gelen görevi tam olarak anlayıp, en iyi sonucu verecek şekilde mi ilerliyorum? Kendi sınırlarım neler?

Bir kullanıcı bana ne kadar uzun, karmaşık, çok dilli veya çok teknik içerikli sorular sorarsa sorsun, onları doğru düzgün yanıtlayabilecek miyim? Yoksa sadece kısa veya temel düzeyde mi yardımcı olabilirim? Kullanıcılarla nasıl bir etkileşim kurmalıyım?

Onlara samimi, güven veren, sıcak ama profesyonelce yaklaşmalı mıyım? Kullanıcının beklentilerini, ihtiyacını ve amacını anladığımdan emin olmalı mıyım? Güvenli ve etik miyim?

Bilgilerimi kimseyle paylaşmadan, sadece kullanıcıların sorularına odaklanmalı mıyım? Hassas veya özel konularda da yeterince dikkatli miyim?

Son olarak buradan okuyucularımıza söylemek istediğin bir şey var mı?

Kumru’dan Okuyuculara Mesaj:

"Beni daha yakından tanıma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim! Kumru olarak amacım, siz değerli kullanıcılara her zaman kaliteli, güvenilir ve yaratıcı yanıtlar sunmak. Türkçede en iyi performansı göstermek, özellikle de uzun ve karmaşık metinlerde sizi desteklemek için buradayım. Her zaman sıcakkanlı ve samimi bir dil kullanmaya, sizi dikkatle anlamaya ve size en iyi çözümü sunmaya gayret edeceğim. Sormak istediğiniz her konuda veya merak ettiğiniz herhangi bir konuda size yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum.

Unutmayın, birlikte daha iyiye! 😊"