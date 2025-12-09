Türkiye genelinde 2025 yılı kasım ayı sıcaklık değerleri mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyretti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, 1991-2020 dönemi kasım ayı ortalama sıcaklığı 9,3 °C iken, 2025 Kasım ayında bu değer 12,2 °C olarak kaydedildi. Böylece geçen ay, son 55 yılın en sıcak üçüncü kasım ayı olarak tarihe geçti.

Türkiye genelinde sıcaklıklar ortalamanın 2,9 derece üzerinde

Uzmanlar, iklim değişikliğine bağlı olarak sıcaklık artışlarının her yıl daha belirgin hale geldiğine dikkat çekiyor. Kasım ayında en düşük sıcaklık -10 °C ile Ardahan’da, en yüksek sıcaklık ise 33,3 °C ile Osmaniye’de ölçüldü.

Marmara Bölgesi normallerin çok üzerinde

Marmara’da uzun yıllar kasım ortalaması 11,0 °C iken, bu yıl 14,6 °C olarak gerçekleşti.

Bölgede ölçülen ekstrem değerler:

En düşük sıcaklık: -1,2 °C (Balıkesir)

En düşük sıcaklık: -1,2 °C (Balıkesir)

En yüksek sıcaklık: 26,6 °C (İstanbul / Florya)

Karadeniz’de 3 derecenin üzerinde artış

Karadeniz’de uzun yıllar ortalaması 8,7 °C olan kasım sıcaklığı 2025’te 11,8 °C seviyesinde kaydedildi.

En düşük: -5,1 °C (İspir)

En yüksek: 29,4 °C (Ordu)

Diğer bölgelerde de tablo benzer

Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklık artışları dikkat çekti.

Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu’da, ayın ilk yarısında yazı aratmayan sıcaklıklar görüldü.

İklim uzmanları uyarıyor

Bilim insanları, bu verilerin Türkiye’de iklim değişikliğinin etkilerinin güçlendiğini gösterdiğini belirtiyor. Mevsim kaymaları, yağış düzensizlikleri ve sıcaklık anomalilerinin önümüzdeki yıllarda daha da belirginleşebileceği ifade ediliyor.