Dün ons altındaki değer kaybına paralel gerileyen gram altın, günü 5 bin 736 TL ile tamamlamıştı. Bugün ise altının ons fiyatı da yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 181 dolar seviyesinde hareket ediyor.

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Gram altın alış: 5.721,81

Gram altın satış: 5.722,59

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Çeyrek altın alış: 9.409,00

Çeyrek altın satış: 9.488,00

ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI

Ons altın alış: 4.181,97

Ons altın satış: 4.182,57

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Yarım altın alış: 18.819,00

Yarım altın satış: 18.976,00

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Tam altın alış: 37.189,31

Tam altın satış: 37.923,41

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 37.522,00

Cumhuriyet altını satış: 37.801,00

ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Ata altın alış: 38.351,48

Ata altın satış: 39.319,36

Ekonomide güçlü verilerin sürmesi ve enflasyon görünümündeki soru işaretleri nedeniyle 2026 yılı boyunca parasal gevşemenin sınırlı kalabileceği değerlendiriliyor.