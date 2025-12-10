Geçtiğimiz ay alınan kararda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 40,5’ten 39,5’e düşürülmüştü. Bu toplantıda atılacak adım; enflasyon, kredi faizleri, kur ve tüketici davranışları üzerinde doğrudan etkili olacağı için finans dünyası adeta nefesini tuttu.

“Dezenflasyon süreci güçlenecek”

TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyonla mücadelede kararlı mesajlar verdi:

“Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyonu güçlendirecek.”

Karahan, faiz indirimlerinin ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olabileceğine dikkat çekti:

“Enflasyon beklentileri iyileştikçe kredi ve tahvil faizleri geriler. Politika faizindeki düşüş piyasa faizlerine yansımaktadır.”

Politika faizi neden kritik?

Politika faizi, ekonominin ana yönlendirici göstergesi konumunda.
Faiz kararının doğrudan etkilediği alanlar:

  • Enflasyon ve fiyatlama davranışları

  • Döviz kuru hareketleri

  • Kredi ve mevduat faizleri

  • Şirketlerin yatırım iştahı

  • Tüketici harcamaları ve talep

Ekonomistler, faiz indirimleri çok erken gelirse enflasyonun yeniden yükselme riski olduğuna, zamanlamanın hayati olduğuna dikkat çekiyor.

Mesaj net: Gerekirse sıkılaştırma gelir

Merkez Bankası, olası risklere karşı ihtiyatlı duruşun süreceğini bildiriyor:

“Enflasyon görünümü hedeflerden belirgin şekilde saparsa, para politikası tekrar sıkılaştırılır.”

Piyasalar beklemede: Karar altın, dolar ve borsayı etkileyecek

Yarın açıklanacak faiz kararı; döviz kurlarının seyrinde, Borsa İstanbul’da hareketlilikte, altın fiyatlarında yön tayininde belirleyici olacak.

Ekonomi çevreleri ise “sürpriz bir karar kapıda mı?” sorusuna yanıt arıyor.