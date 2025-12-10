Geçtiğimiz ay alınan kararda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 40,5’ten 39,5’e düşürülmüştü. Bu toplantıda atılacak adım; enflasyon, kredi faizleri, kur ve tüketici davranışları üzerinde doğrudan etkili olacağı için finans dünyası adeta nefesini tuttu.
“Dezenflasyon süreci güçlenecek”
TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyonla mücadelede kararlı mesajlar verdi:
“Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyonu güçlendirecek.”
Karahan, faiz indirimlerinin ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olabileceğine dikkat çekti:
“Enflasyon beklentileri iyileştikçe kredi ve tahvil faizleri geriler. Politika faizindeki düşüş piyasa faizlerine yansımaktadır.”
Politika faizi neden kritik?
Politika faizi, ekonominin ana yönlendirici göstergesi konumunda.
Faiz kararının doğrudan etkilediği alanlar:
-
Enflasyon ve fiyatlama davranışları
-
Döviz kuru hareketleri
-
Kredi ve mevduat faizleri
-
Şirketlerin yatırım iştahı
-
Tüketici harcamaları ve talep
Ekonomistler, faiz indirimleri çok erken gelirse enflasyonun yeniden yükselme riski olduğuna, zamanlamanın hayati olduğuna dikkat çekiyor.
Mesaj net: Gerekirse sıkılaştırma gelir
Merkez Bankası, olası risklere karşı ihtiyatlı duruşun süreceğini bildiriyor:
“Enflasyon görünümü hedeflerden belirgin şekilde saparsa, para politikası tekrar sıkılaştırılır.”
Piyasalar beklemede: Karar altın, dolar ve borsayı etkileyecek
Yarın açıklanacak faiz kararı; döviz kurlarının seyrinde, Borsa İstanbul’da hareketlilikte, altın fiyatlarında yön tayininde belirleyici olacak.
Ekonomi çevreleri ise “sürpriz bir karar kapıda mı?” sorusuna yanıt arıyor.