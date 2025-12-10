Geçtiğimiz ay alınan kararda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 40,5’ten 39,5’e düşürülmüştü. Bu toplantıda atılacak adım; enflasyon, kredi faizleri, kur ve tüketici davranışları üzerinde doğrudan etkili olacağı için finans dünyası adeta nefesini tuttu.

“Dezenflasyon süreci güçlenecek”

TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyonla mücadelede kararlı mesajlar verdi:

“Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyonu güçlendirecek.”

Karahan, faiz indirimlerinin ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olabileceğine dikkat çekti:

“Enflasyon beklentileri iyileştikçe kredi ve tahvil faizleri geriler. Politika faizindeki düşüş piyasa faizlerine yansımaktadır.”

Politika faizi neden kritik?

Politika faizi, ekonominin ana yönlendirici göstergesi konumunda.

Faiz kararının doğrudan etkilediği alanlar:

Enflasyon ve fiyatlama davranışları

Döviz kuru hareketleri

Kredi ve mevduat faizleri

Şirketlerin yatırım iştahı

Tüketici harcamaları ve talep

Ekonomistler, faiz indirimleri çok erken gelirse enflasyonun yeniden yükselme riski olduğuna, zamanlamanın hayati olduğuna dikkat çekiyor.

Mesaj net: Gerekirse sıkılaştırma gelir

Merkez Bankası, olası risklere karşı ihtiyatlı duruşun süreceğini bildiriyor:

“Enflasyon görünümü hedeflerden belirgin şekilde saparsa, para politikası tekrar sıkılaştırılır.”

Piyasalar beklemede: Karar altın, dolar ve borsayı etkileyecek

Yarın açıklanacak faiz kararı; döviz kurlarının seyrinde, Borsa İstanbul’da hareketlilikte, altın fiyatlarında yön tayininde belirleyici olacak.

Ekonomi çevreleri ise “sürpriz bir karar kapıda mı?” sorusuna yanıt arıyor.