İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu, sanat, magazin ve medya dünyasına uzanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin yakından tanıdığı televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet de soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri verdikten ve ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Bu kapsamda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni ve Gazeteci Mehmet Akif Ersoy da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Ersoy'un yanı sıra medya sektörünün alt kademe medya çalışanı şüphelilerin de daha uyuşturucu satın almak, bulundurmak, kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak suçlarından daha gözaltına alındığı belirtildi.

Ersoy'un görevden alınmasının ardından TMSF de harekete geçti. Habertürk yönetiminde bulunan TMSF, Ersoy'u Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği görevinden aldı.

Habertürk'ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır.

Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır."