Suriye’de 61 yıllık rejimin devrilmesinin birinci yıl dönümü kapsamında düzenlenen “8 Aralık Hürriyet Günü” kutlamalarında milyonlar sokaklara döküldü. Başkent Şamda ve birçok kentte etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklere katılan on binlerce Suriyeli, sokaklara çıkarak “özgürlük” ve “gelecek” mesajları verdi. 8 Aralık etkinlikleri; müzik, konuşmalar, bayraklarla zenginleşirken, toplumun savaş döneminden sonra oluşturduğu dayanışma ve umut havası dikkat çekti.

2016’da bombardımanda enkaz altından çıkarılan ve tüm dünyada “Ümran bebek” olarak bilinen Ümran Dakneş de sahneye çıkarak duygulandıran bir konuşma yaptı.

"Üzerinden çok şey geçti ama unutmadık”

Bir zamanlar toz-duman içinde enkazdan çıkarılıp ambulansın arka koltuğunda sessizce otururken görüntüleriyle dünyanın gündemine oturan Ümran, 2025’teki kutlamada yaptığı konuşmada, yaşadığı acıları anımsattı. “Bombalamayı yaşadığımı söylüyorlar ama hiçbir şey hatırlamıyorum” diyerek hem geçmişe vurgu yaptı hem de gelecek için umut mesajı verdi.

Ümran’ın konuşması ve halkın birlik mesajları, savaşın yarattığı derin travmaları unutmadan, Suriyelilerin barış, özgürlük ve yeniden inşa umutlarını yansıttı.