Eyüpsultan’da yaşayan Deniz İbişler’in, 24 Ocak Cumartesi akşamı babasıyla telefonla görüştükten sonra cep telefonunu kapattığı öğrenildi. Aynı akşam Kadıköy Koşuyolu’nda bir arkadaşıyla buluşan İbişler’in, daha sonra metrobüsle Mecidiyeköy’e geçtiği, evine gitmek için metroya bindiği ancak istasyondan ayrıldığı belirlendi.

“Uykusuz ve dalgındı” iddiası

Oğlunun en son arkadaşıyla görüştüğünü belirten baba Yüksel İbişler, yaptığı açıklamada, Deniz’in son günlerde uykusuz ve dikkati dağınık olduğunun arkadaşının ifadesine yansıdığını söyledi. Metrobüsle Mecidiyeköy’e gelen Deniz’in, M7 metro hattında bekleme süresinin uzun olması nedeniyle istasyondan ayrıldığı ifade edildi.

Güvenlik kamerası gerçeği ortaya çıkardı

Arama çalışmaları kapsamında İstanbul genelindeki tüm kamera kayıtları incelendi. Yapılan incelemelerde, Deniz İbişler’in 25 Ocak saat 00.02’de M7 Metro Hattı’nda İstanbulkart kullandığı, ardından Mecidiyeköy’den Beşiktaş yönüne doğru tek başına yürüdüğü tespit edildi.

Saat 01.03’te Beşiktaş sahilinde bulunan bir kafenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Deniz İbişler’in kısa süre deniz kenarında durduktan sonra denize atladığı belirlendi.

Psikolojik sıkıntı iddiası

Baba Yüksel İbişler, oğlunun geçtiğimiz yaz yurt dışına çalışmaya gittiğini, dönüşte beklentilerinin karşılanmaması nedeniyle moral bozukluğu yaşadığını ve okulunu uzatmış olmasının da onu olumsuz etkilediğini dile getirdi. Son günlerde yaşanan yoğun uykusuzluğun da ruh halini etkilediğini belirtti.

Yetkililer, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü ve denizde arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.