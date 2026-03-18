Pazar Mahallesi'nde çıkan kavgada tüfekle yaralanan Fatih K. (45) hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Fatih K. ve İlyas B. (55) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

9 Mart'ta Pazar Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde çalışan Nuray E. (41) ile iş yerine gelen ve eski eşi olduğu öğrenilen Fatih K. (45) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Fatih K, Nuray E.'yi tüfekle bacağından yaralamıştı.

İş yeri sahibi İlyas B. (55) de tüfeğiyle ateş ederek Fatih K.'yı kolundan yaralamıştı.